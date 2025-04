Si terrà lunedì prossimo a Coverciano la quinta edizione di 'Inside the sport', premio nato da una coinvolgente idea di Michele Cutolo e Gianfranco Coppola. La casa del pallone italiano ospita dunque l’evento curato dal vice presidente nazionale del Movimento cristiano lavoratori e dal presidente nazionale dell’Unione stampa sportiva italiana. MCL e USSI, dunque assieme nel condividere storia, presente e futuro di un gioco che smuove sentimenti ed economia.

Questi i premi che saranno attributi:

- Alla carriera per Alberto Rimedio (RAI).

- Stampa Estera Sport a Dundar Kesapli (Turchia).

- Alla carriera, settore arbitrale, Gianluca Rocchi.

- Come decano dei procuratori sportivi a Furio Valcareggi.

- Per miglior agente Fifa 2025 a Michelangelo Minieri.

- Miglior talento emergente della serie C per Martin Palumbo, neo promosso in B con l’Avellino.

- Calcio femminile alla carriera premio ad Elena Schiavo che partecipò alla ormai mitica Copa ‘71 ed Elisabetta Betty Vignotto, grande goleador oggi dirigente al Sassuolo.

- Premio sacrifici e qualità a Federico Gatti.

- Premio alla carriera all’accompagnatore dell’Italia, Gianluigi Buffon, e quello intestato a Joe Barone è per Rolando Mandragora (Fiorentina) che proprio nel ricordo del dirigente viola scomparso dedicò un gol in sua memoria.

La lista dei premiati prevede ancora gli applausi per Giovanni Manna (Miglior direttivo sportivo), Gian Piero Gasperini (Miglior allenatore serie A), Beppe Marotta (Calcio mercato Story) e Claudio Ranieri (alla carriera).