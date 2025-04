Dopo la qualificazione per la prima, storica partecipazione alla Women's Champions League, Gianpiero Piovani si toglie un'altra bella soddisfazione regalando alle insegne nerazzurre l'unica soddisfazione stagionale nei derby contro il Milan, grazie alla squadra femminile che si è imposta con un secco 4-1 al Puma House of Football, casa delle rossonere. Questo il suo commento ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "Sono molto felice per le ragazze, perché non si sono accontentate della Champions della settimana scorsa. Volevamo il secondo posto e oggi è arrivata anche la matematica e soprattutto ci mancava la vittoria nel derby dopo tre pareggi. Le ragazze hanno lavorato il doppio e questo è un segnale che non lascia dubbi: loro vogliono crescere e il risultato di oggi ne è la prova. Abbiamo già raggiunto l'obiettivo del prossimo anno e abbiamo la fortuna di poter continuare a lavorarci".