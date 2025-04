Francesco Pio Esposito non si ferma più. Con il 2-2 segnato oggi allo stadio Stirpe in Frosinone-Spezia, l'attaccante classe 2005 di proprietà dell'Inter si è portato a quota 15 gol in Serie B, un bottino che lo colloca al secondo posto nella classifica dei capocannonieri del torneo. E che gli vale l'appellativo di 'bomber' da parte di Sebastiano Esposito, che ha voluto celebrare pubblicamente l'impresa del fratellino sul suo profilo Instagram.