Protagonista di 'My Skills', in onda su DAZN, Nico Williams, ala della Spagna e dell'Athletic Bilbao, ha svelato i suoi tre giocatori preferiti che militano in Serie A: "Mi piacciono molto Dybala e Thuram, anche Leao è fortissimo - le sue parole -. L’Italia è speciale, la gente mi ha trattato molto bene. Nonostante l’eliminazione all’Europeo, sono stato trattato con grande affetto".