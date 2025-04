Domenica, San Siro, si incroceranno le strade di Inter e Roma, squadre rispettivamente in corsa per lo scudetto e un posto in Champions League. Il big match della 34esima giornata metterà in palio tre punti pesantissimi, come sottolineato dal doppio ex Amantino Mancini nel corso di un'intervista esclusiva rilasciata al Messaggero: "Entrambe hanno davanti un obiettivo importante, sarà una partita apertissima - le parole del brasiliano -. In questo periodo, la squadra di Inzaghi sta soffrendo un po' fisicamente, ma è anche normale perché ha giocato tantissime partite in tutte le competizioni. In Champions League se la vedrà con un Barcellona molto forte, che gioca bene a calcio; mi auguro che possa arrivare in fondo, anche se so che non sarà facile. Dovranno essere bravi i calciatori a capire i momenti e a gestire le energie tra campionato e Coppa".