Dopo il polverone sollevatosi nelle ultime ore, il Real Madrid fa chiarezza sulle sue intenzioni in merito alla finale di Copa del Rey di domani sera contro il Barcellona attraverso un nuovo comunicato nel quale la Casa Blanca sottolinea come mai sia stata ponderata l'idea di disertare l'atto conclusivo del torneo: "Alla luce delle indiscrezioni emerse nelle ultime ore, il Real Madrid C.F. comunica che la nostra squadra non ha mai preso in considerazione l'idea di rinunciare a giocare la finale di domani", si legge all'inizio della nota. Pertanto, la sfida in programma domani alle 22 allo stadio La Cartuja di Siviglia si giocherà regolarmente.

Il comunicato prosegue così: "Il nostro club è consapevole che le dichiarazioni infelici e inappropriate rilasciate dagli arbitri designati per questa partita, 24 ore prima della finale, non possono compromettere un evento sportivo di importanza mondiale che sarà seguito da centinaia di milioni di persone. Vogliamo inoltre esprimere il nostro rispetto a tutti i tifosi che hanno in programma di recarsi a Siviglia e a tutti quelli che si trovano già nel capoluogo andaluso. Il Real Madrid è consapevole che i valori del calcio devono prevalere, nonostante l'ostilità e l'animosità dimostrate ancora una volta oggi nei confronti del nostro club dagli arbitri designati per la finale", chiosa il Real tenendo comunque il punto sul pomo della discordia emerso quest'oggi.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!