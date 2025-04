Come ricorda la Gazzetta dello Sport, era da due anni che all’Inter non capitava di perdere due partite consecutive. E allora, capendo il momento, Inzaghi ieri ha annullato l'allenamento: ad Appiano si sono visti solo gli infortunati. C'è bisogno di ricaricare testa e gambe.

Oggi la squadra si ritroverà alla Pinetina per la prima volta dopo il derby perso in malo modo in Coppa Italia e gli occhi saranno puntati soprattutto proprio su quegli elementi che potrebbero dare una mano e che sono stati assenti per acciacchi vari nell'ultimo periodo. La Gazzetta aggiorna: Dumfries e Zielinski saranno a disposizione con la Roma. Non partiranno titolari, ma è lecito immaginarli in campo a gara in corso. Thuram invece è un filo più indietro e, salvo sorprese, tornerà direttamente a Barcellona con l’idea di essere subito titolare contro la squadra di Flick.

Tre rientri chiave. Assenze pesanti sia per il valore dei singoli sia perché le rotazioni in quelle zone sono state limitate, costringendo Inzaghi a spremere qualche elemento. "Ecco allora che la strategia cambierà da qui in avanti. Soprattutto nel mese di maggio - si legge -. Dice Inzaghi che «giochiamo tutte finali di Coppa del Mondo» e non sbaglia: l’Inter è senza rete. Senza possibilità di errore. E dunque si stratta di stringere i denti per altre tre partite: Roma, andata col Barcellona e Verona. Tradotto: il turnover, le rotazioni scientifiche attuate da Inzaghi dall’inizio della stagione, stanno per finire. Le alternanze si vedranno fino alla partita con il Verona del 3 maggio. Poi, dal ritorno con il Barça in poi, Inzaghi andrà avanti con i migliori in tutte le sfide, limitando o azzerando di fatto il turnover per le ultime quattro uscite stagionali".