Prosegue il sogno europeo del Trabzonspor Under 19, giustiziere dell'Inter Primavera in Youth League. I turchi hanno conquistato l'accesso alla finale della prestigiosa competizione continentale per club battendo 2-1 il Salisburgo grazie a un gol di Boran Başkan a sei minuti dal triplice fischio. In precedenza, gli austriaci, dopo essere passati in svantaggio per effetto della rete di Yiğit Kemal Turan al 73', avevano trovato il pari momentaneo con John Mellberg all'85esimo. Un 1-1 illusorio durato appena quattro giri di orologio, proprio prima del sorpasso firmato dal numero 17 della squadra di Eyüp Saka. Che ora aspetta una tra Barcellona e AZ Alkmaar.