"Conte vede i giocatori in campo. Dipende solo dal Napoli: se vince tutte le partite vince lo scudetto". Ne è sicuro Giovanni Galeone, che durante l'intervento sulle frequenze di Radio Kiss Kiss sostiene di vedere gli azzurri ora favoriti sui campioni d'Italia in carica nella corsa al tricolore: "L'Inter qualche punticino potrà perderlo, una volta si diceva che la parola Triplete portava male solo a nominarla - le parole raccolte da Napolicalcionews.it -. Conte quando guida una squadra lo fa per vincere lo scudetto. Lo ha fatto con la Juventus, lo ha fatto con l’Inter e lo vuole fare con il Napoli".