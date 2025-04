Dopo la vittoria contro la Roma e i festeggiamenti per il traguardo della Champions League, l'Inter Women torna in campo per il derby femminile valido per l'ottava giornata di Poule Scudetto. Queste le formazioni ufficiali scelte da Gianpiero Piovani e Suzanne Bakker:

MILAN ( 4-3-3): 22 Fedele; 2 Koivisto, 6 Sorelli, 23 Piga, 17 Vigilucci; 12 Mascarello, 14 Rubio Avila, 28 Arrigoni; 18 Renzotti, 19 Ijeh, 99 Dompig. A disposizione: 38 Tornaghi, 40 Belloli, 7 Marinelli, 10 Karczewska, 11 Grimshaw, 15 Stokic, 24 Laurent, 25 Mesjasz, 27 Cesarini, 29 Appiah. Coach: Suzanne Bakker

INTER (3-5-2): 1 Rúnarsdóttir; 13 Merlo, 24 Milinkovic, 5 Andrés; 22 Schough, 21 Tomaselli, 27 Csizar, 6 Santi, 33 Bartoli; 31 Wullaert, 9 Polli. A disposizione: 4 Pedersen, 7 Bugeja, 8 Pavan, 10 Karchouni, 12 Piazza, 14 Robustellini, 15 Serturini, 17 Föerdős, 20 Detruyer, 26 Mansaray, 94 Baldi. Coach: Gianpiero Piovani

Arbitro: Mirabella

Assistenti: Dell'Arciprete, Fratello IV

Ufficiale: Sala