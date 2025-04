Coi suoi 23 gol, è stata la trascinatrice dell'Inter Women verso il traguardo della qualificazione in Champions League. Elisa Polli, a segno anche oggi nel derby contro il Milan, parla ai microfoni di Inter TV dopo la partita: "Sono molto felice di questo gol, soprattutto perché ci ha portato in vantaggio. Cerco sempre di dare il meglio con tutte le avversarie e anche oggi è arrivato il gol. L'obiettivo ora è la Nazionale, nonostante gli infortuni, sto trovando continuità. Ora ci godiamo questo secondo posto" .

Parla nel dopopartita anche Tessa Wullaert, autrice della doppietta finale: "Volevamo davvero vincere, non ci bastava aver raggiunto l'obiettivo della Champions. Abbiamo dato tutto, la squadra è molto unita e ognuna ha un ruolo fondamentale. Abbiamo lavorato tanto per questi traguardi ed è per questo che sono qui: per vincere e scrivere un pezzo di storia".