Tornata in campo dal primo minuto dopo un lunghissimo periodo, Irene Santi, centrocampista dell'Inter Women, si è presentata ai microfoni di Inter TV dopo la rotonda vittoria per 4-1 contro il Milan nel derby di questo pomeriggio: "Sin da luglio si vedeva che la squadra era sul pezzo e il livello si era alzato, siamo molto contente di aver centrato l'obiettivo. Ci prepareremo al meglio per queste due partite perché non vediamo l'ora di giocarle e toglierci altre soddisfazioni".