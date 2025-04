Ci sono buone e cattive notizie per i tifosi del Lucerna per quanto riguarda il futuro di Aleksandar Stankovic. La buona notizia, riportata dal quotidiano Blick, è che il figlio della leggenda dell'Inter Dejan Stankovic giocherà altre cinque partite con la maglia biancoblu. Il problema, però, è che saranno le ultime: questo perché l'Inter è intenzionata ad esercitare il controriscatto previsto nell'accordo per il prestito del centrocampista serbo. Secondo le informazioni del quotidiano, la cifra che il Lucerna andrebbe a ricevere ammonterebbe a circa 3 milioni di franchi, che collocherebbe Stankovic tra le cinque partenze più costose nella storia del club.

Stankovic potrebbe giocare il Mondiale per Club con il gruppo di Simone Inzaghi, ma per il suo futuro immediato in nerazzurro non vi sono molte certezze: nelle ultime settimane, il direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ha ricevuto una serie di richieste per Stankovic, che è stato osservato, oltre che da club di Serie A, anche dallo Stoccarda e da club belgi come il Bruges. Lo stesso Lucerna sarebbe ben disposto a riaccoglierlo nelle proprie file, ma l'Inter probabilmente prenderà in considerazione questa possibilità solo se la squadra elvetics parteciperà sicuramente a una coppa europea.

