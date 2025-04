Senza Dybala non è lo stesso, ma la Roma ha trovato il modo di vincere anche senza il suo giocatore più rappresentativo. Come riporta Tuttosport, dopo l'infortunio all'argentino, in sette gare i giallorossi hanno vinto quattro volte per 1-0, pareggiando due volte 1-1 e perdendo 3-1 in casa dell'Athletic Bilbao.

In compenso il reparto difensivo funziona benissimo: solo due gol subiti in sei gare di campionato e cinque in sette contando anche l'Europa League. Mancano un po' i gol dei centrocampisti e anche per questo sul mercato si cercherà di prendere Sem Steijn, già accostato anche all'Inter. Le previsioni dicono che la squadra sarà la stessa vista contro il Verona, con Pellegrini ancora in panchina.