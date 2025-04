Dal sogno triplete all'incubo zero titoli. In otto giorni. Dopo aver sempre risposto a una sconfitta con una vittoria, l'Inter è incappata in due ko consecutivi, come sottolinea Tuttosport, riaprendo il campionato e uscendo dalla Coppa Italia. Chissà che essersi tolti il peso dalle spalle del triplete, si legge, non possa liberare psicologicamente alcuni giocatori, ma ci sono alcuni problemi da risolvere.

La squadra è stanca. A bocce ferme sarà comunque una stagione positiva, in corsa su tutti i fronti fino al 23 aprile, ma chiudere senza trofei macchierebbe tutto. Dentro la squadra c'è un crescente nervosismo. Il gol di Orsolini dopo una doppia rimessa laterale contestata ha surriscaldato gli animi, è subentrata la paura ed è sintomatica la reazione di Inzaghi verso la fine del derby per chiedere di non avere recupero. Contro Roma e Barcellona bisognerà ritrovare la strada maestra.