Sembra la serata degli ammutinamenti, in Spagna come in Italia: è ancora viva la eco della possibile rinuncia del Real Madrid a disputare la finale di Copa del Rey contro il Barcellona e nel mentre arriva da Lecce la notizia del rifiuto da parte del club salentino di prendere il volo per Bergamo per giocare domenica la partita contro l'Atalanta, rinviata di due giorni dalla Lega Serie A a seguito della tragica morte del fisioterapista giallorosso Graziano Fiorita. Il Lecce è ancora scosso dal dramma e, secondo la Gazzetta dello Sport, contesta alle istituzioni calcistiche di aver deciso il rinvio di 48 ore del match in autonomia.

Domani Federico Baschirotto e compagni sosterranno la classica seduta di rifinitura, ma non intendono imbarcarsi alla volta di Bergamo. Nel caso in cui non avvenissero ulteriori slittamenti e la squadra di Marco Giampaolo non si presentasse in campo domenica sera a Bergamo, sarebbe inevitabile la sconfitta a tavolino per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica.