Intervistato da Sky Sport in vista della partita di domenica sera contro il Napoli, Guillermo Maripan, difensore del Torino, si prepara ad un rush finale di campionato che vedrà i granata impegnati contro le due contendenti per lo Scudetto, visto che dopo la squadra di Antonio Conte sfideranno anche l'Inter: "Pensiamo a una partita per volta, sono gare che valgono molto per noi e vogliamo solo vincere: è la cosa che conta di più", afferma il giocatore cileno.

Maripan respinge poi il ruolo di arbitro del campionato per il Toro: "Non credo che lo scudetto passerà solo dalle loro partite contro di noi e sarà bello confrontarsi con due squadre così forti: vogliamo provarci, pensiamo solo a noi stessi e a chiudere la stagione nel migliore dei modi".