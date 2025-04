Emanuele Valeri è una delle armi in più del Parma, con gol e cross che partono dal suo delicato mancino che qualcuno ha accostato anche a quello di Federico Dimarco, con il quale condivide il numero di assist stagionali in Serie A (5). Un paragone, quello con l'interista, che rende particolarmente orgoglioso il terzino gialloblu: "È sempre un piacere essere accostati a giocatori così, anche se lui è più affermato di me. Per me è sempre una fonte di ispirazione", ammette candidamente durante un collegamento con Sky Sport.

Valeri commenta poi il momento del Parma, reduce dai pareggi contro Inter e Fiorentina e dalla vittoria con la Juventus: "La Juve è tra le migliori del campionato, così come l'Inter con cui abbiamo trovato un grande pareggio in rimonta. Non servono motivazioni per affrontare squadre così importanti. Chivu ha trasmesso a tutta la squadra la sua cattiveria agonistica, la sua voglia di farsi vedere visto che è al primo anno in Serie A. Era quello che ci mancava. Con Pecchia magari avevamo infatti perso un po' di autostima e carattere".