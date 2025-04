Denzel Dumfries e Marcus Thuram mancano tantissimo all'Inter e il loro imminente recupero è un'ottima notizia per Simone Inzaghi. Senza di loro, sentenzia Tuttosport, non è lo stesso. Mancano fisicità e velocità di punta, profondità e gioco aereo. Hanno caratteristiche che non sono replicabili in rosa.

Almeno l'olandese dovrebbe tornare a disposizione del tecnico per domenica, assieme a Zielinski. I due sono attesi oggi al rientro in gruppo durante gli allenamenti, puntano quindi alla panchina per domenica. L'attaccante ha invece puntato Barcellona. Sarebbe stata utile una sorta di prova generale con la Roma, ma non si rischierà. Più probabilmente verrà portato in Spagna.