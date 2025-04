Due giorni dopo l'amarezza per la sconfitta che è costata l'eliminazione dalla Coppa Italia per la squadra di Simone Inzaghi, alla fine ci pensa l'Inter Women di Gianpiero Piovani a spezzare all'ultimo tentativo la maledizione del derby col Milan. E lo fa in grande stile, travolgendo le rossonere a domicilio con un secco 4-1: apre le danze Marija Ana Milinkovic all'ottavo minuto, poi, dopo il pareggio momentaneo delle rossonere firmato su calcio di rigore da Chanté Dompig, le nerazzurre dilagano nella ripresa con la rete di Elisa Polli, che al 59esimo si inventa uno slalom dalla trequarti per saltare due avversarie in dribbling e poi battere il portiere rossonero Fedele in uscita, e la doppietta di Tessa Wullaert arrivata all'85esimo e al 91esimo su doppio assist di Julie Detruyer.

Successo roboante, che impreziosisce ulteriormente la stagione delle ragazze di Piovani che accorciano le distanze sulla Juventus vincitrice del campionato sconfitta 3-1 a Firenze e ora a più sette sull'Inter.

