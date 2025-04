Prima la finale di Copa de Rey contro il Real Madrid, poi la semifinale d'andata di Champions League con l'Inter. Hansi Flick si concentra sui prossimi impegni del Barcellona presentando in conferenza stampa l'attesa sfida con i Blancos: "Adattiamo sempre il piano di gioco in base alla partita e all'avversario. Niente di più. Sarà lo stesso anche questa volta", assicura all'inizio della chiacchierata con i giornalisti.

Sull'ipotesi Ferran Torres da attaccante centrale:

"Ha già dimostrato di giocare bene lì, contro il Betis e contro il Vallencia in Coppa. È un buon ruolo per lui. Lewandowski non gioca, ma questo non influisce sullo stile di gioco di Lamine o Raphinha".

Sull'euforia dei tifosi:

"Per me la cosa importante è rispettare l'avversario. Il Real Madrid è una grande squadra e un grande club, ma noi vogliamo vincere. Vogliamo questo titolo. Non parliamo d'altro. Dopo questa c'è l'Inter? Vedremo... è molto positivo poter giocare una finale. Vogliamo esserci. È così che la viviamo". vissuta. Abbiamo iniziato un percorso all'inizio della stagione e abbiamo l'opportunità di vincere tre titoli. Ed è questo il nostro obiettivo. Anche se sappiamo che è difficile, il Real Madrid è una squadra fantastica".