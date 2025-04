Lele Adani rifiuta qualsiasi analisi superficiale sul percorso dell'Inter, arrivata nelle ultime ore sull'onda delle due sconfitte consecutive registrate tra campionato e Coppa Italia: "Dire ora che l'Inter non ha una rosa profonda e non all'altezza è una bugia - le parole dell'ex difensore a 'Viva el Futbol -. La riflessione (sulla squadra di Inzaghi, ndr) non va fatta solo sulla sconfitta, in questo Paese è troppo facile cavalcare il momento. L'Inter ha una rosa di 20 titolari, lo dicevamo a ottobre e non possiamo non dirlo ad aprile per due ko di fila. Non possiamo ridurre questo ragionamento alla vittoria dei trofei, l'Inter con questa rosa è stata capace di arrivare in fondo alle varie competizioni. L'Inter ora è stanca, imprecisa e distratta, vedi i gol presi negli ultimi minuti. Queste cose poi incidono sui risultati, ma arrivare a giocartela rispetto ad altri colossi in Europa è una cosa che non va sminuita".

