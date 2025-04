Quella di domenica pomeriggio tra Inter e Roma sarà la sfida tra due delle tre squadre che hanno guadagnato più punti nel 2025 in Serie A: i giallorossi sono primi nell'anno solare con 37 punti in 15 match, mentre l'Inter, a quota 31 dopo 16 incontri, è dietro anche al Bologna di un punto..Nel nuovo anno solare i giallorossi hanno anche la miglior difesa con sole otto reti subite, mentre i nerazzurri il miglior attacco insieme ai felsinei, entrambi a quota 27.

La Roma non perde da 17 match di campionato; l’ultima sconfitta risale allo scorso 15 dicembre contro il Como (0-2). La formazione di Claudio Ranieri cercherà ora di sfatare il tabù Inter, con la quale ha vinto solo una delle ultime quindici partite a San Siro, rimediando per il resto otto sconfitte e sei pareggi. L’Inter, dal canto suo, potrebbe vincere almeno cinque partite consecutive contro la Roma in Serie A per la terza volta nella storia, dopo il periodo tra il 1976 e il 1978 (cinque) e tra il 1949 e il 1953 (sette).