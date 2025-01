Continua ad essere caldo il nome di Tajon Buchanan, giocatore nerazzurro finito al centro del ciclone di mercato. Sembra difatti essere partita una corsa all'esterno canadese, finito nel mirino di Torino, Galatasaray, Monza ma anche e soprattutto Villarreal. Gli spagnoli sono, secondo il sito canadese TSN, in vantaggio rispetto alle concorrenti nonostante l'Inter preferirebbe mandare l'ex Bruges in prestito in Italia.

TSN riferisce che il Villarreal sta assumendo sempre più forza nella contesa per il classe '99 e sebbene nulla si sia fino a questo momento concretizzato, la società valenciana è sulle tracce del 17 di Inzaghi da un po' di tempo.

