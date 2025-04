C'è anche il nome di Mario Gila tra i giocatori osservati dall'Inter per la difesa della prossima stagione. Dal proprio profilo X, Nicolò Schira conferma che i nerazzurri stanno monitorando con molta attenzione il difensore spagnolo della Lazio classe 2000, due gol in 38 presenze in questa stagione con la squadra di Marco Baroni. L'Inter fra le altre cose fa leva sull'ottimo rapporto che intercorre con l'agente del calciatore, quell'Alejandro Camaño che detiene anche la procura di Lautaro Martinez.

