Il caos generato dopo i rinvii delle partite dell'ultima giornata di Serie A ha toccato direttamente anche la Fiorentina, che nella giornata di lunedì ha dovuto annullare il rientro programmato a Firenze dopo aver saputo all'ultimo momento che la gara di Cagliari si sarebbe giocata a mercoledì sera. "Ci dispiace non ci siano state le dovute attenzioni per tutte le società - ha spiegato Alessandro Ferrari, direttore generale dei gigliati, a Sky Sport -. C'è un regolamento preciso quando succedono fatti come quelli che sono successi: bisogna giocare il primo giorno disponibile, ma non ci è stato detto nulla. Una situazione abbastanza inspiegabile. Speriamo che facciano chiarezza e che, soprattutto, la nuova Lega sia di tutti e non di qualcuno".