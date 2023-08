Dennis Curatolo sarà accompagnato nella sua avventura alla Fermana da un altro ragazzo della Primavera dell'Inter: il club marchigiano ha infatti annunciato anche l'arrivo dal club nerazzurro dell'esterno classe 2004 Nicolò Biral, anche lui a titolo temporaneo. Per lui c'è stato anche un passaggio nel settore giovanile dell'Atalanta prima di approdare all'Inter dove si è messo in evidenza in Under 18 e in Primavera dove lo scorso anno ha collezionato 9 presenze e un gol. Biral, riporta l'emittente TVRS, già da ieri era nel ritiro dei gialloblu a Sefro proprio insieme a Curatolo, mancava quindi solo l'annuncio.