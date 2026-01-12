L'Inter ha effettuato un sondaggio col Bologna per sondare la disponibilità del terzino svedese Emil Holm. Il quotidiano bolognese Il Resto del Carlino conferrma l'indiscrezione che FcInterNews.it ha riportato qualche giorno fa (RILEGGI QUI L'ESCLUSIVA). Il club nerazzurro, però, attende prima di capire se Matteo Darmian tornerà a disposizione in breve tempo e in quali condizioni, prima di decidere se cercare o meno una pedina e con quale urgenza.

Holm, secondo il quotidiano, è stato sondato anche dalla Fiorentina. Nel frattempo, dal Regno Unito arrivano voci in merito all'interesse del club rossoblu per Nathan Patterson, esterno destro dell'Everton.