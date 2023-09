Japhet Tanganga era stato accostato all'Inter come possibile rinforzo per la difesa, ma alla fine i nerazzurri sono riusciti a centrare la priorità Pavard. E allora per il difensore inglese si è aperta la possibilità di andare in Bundesliga, all'Augsburg: visite mediche e accordo col Tottenham per un prestito con diritto di riscatto a 6 milioni di euro.