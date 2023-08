Demiral lascia l’Italia e l’Atalanta per sbarcare in Arabia. Il difensore turco, accostato anche all’Inter sul mercato nelle ultime settimane, diventerà un nuovo giocatore dell’Al Ahli che ha messo sul piatto 20 milioni di euro, secondo quanto riportato da Sky Sport. Demiral giocherà nella stessa squadra in cui giocano già Ibanez, Kessie e Firmino.