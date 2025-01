Luca Marchetti fa il punto sul mercato delle squadre italiane nell'editoriale scritto per TMW. Il giornalista di Sky Sport ed esperto di mercato parla anche delle possibili mosse in entrata dell'Inter: "L’Inter è in trattativa avanzata con il Newell’s per Tomas Perez (centrocampista classe 2005). Operazione da circa 7 milioni bonus inclusi, restano da chiarire i dettagli. Più difficile invece l’arrivo di Mateo Silvetti (ala classe 2006 sempre degli argentini). L’idea dei nerazzurri è inserire Perez nel progetto per la seconda squadra che dovrebbe partire dalla prossima stagione. Continua a interessare Juma Bah, difensore centrale del 2006 al Real Valladolid del Sierra Leone. I nerazzurri non hanno la possibilità di tesserare un extracomunitario. Attenzione alla concorrenza: all’estero il Manchester City sta spingendo molto in queste ore per provare a chiudere la trattativa".