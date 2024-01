Sfumata l'idea Eddie Salcedo, orientato verso Lecco, la Ternana non sposta il suo focus, posizionato su casa Inter, per puntellare la squadra al servizio di Roberto Breda. L'allenatore ex Ascoli è alla ricerca di un attaccante e secondo le ultime di Gianluca Di Marzio, questa volta il club di Serie B avrebbe puntato il polacco Jan Zuberek, attaccante classe 2004 acquistato dalla Spal che nell'ultimo turno di campionato Primavera ha trovato il suo primo gol stagionale contro la Lazio. Secondo l'esperto di calciomercato la trattativa sarebbe andata in porto, adesso mancano solo firma e ufficialità.