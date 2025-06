Anche Walter Zenga ha voluto esprimere le proprie valutazioni in merito alla finale di Champions League. Di seguito le sue parole a Tv8: "Non c’è stata partita, l'Inter non è mai stata presente, è arrivata al match completamente cotta. Perdere una finale con cinque gol di scarto è una cosa che ti resta per tutta la vita. Il PSG ha speso oltre 200 milioni di euro per ‘giocatori veri’", ha concluso Zenga.