Non solo Fabregas. Dal Real Madrid, passando da Como, all'Inter potrebbe arrivare anche Nico Paz, gioiello 19enne già nel giro della nazionale argentina e seguito da mesi dagli scout interisti.

Come conferma la Gazzetta dello Sport, la Casa Blanca non intende perdere il controllo su Nico e per questo la possibilità di un passaggio in nerazzurro è piuttosto complessa, anche nel caso di possibile recompra per Florentino Perez. Il Como vorrebbe trattenerlo in prestito per un'altra stagione, indipendentemente dalle presenza o meno di Fabregas in panchina.

Intanto lui è in ritiro con l'Albiceleste che affronterà il Cile il 6 giugno e la Colombia l'11. "In attesa di scoprire le carte sul futuro, il ct Scaloni continua a coccolarlo in ogni modo, ma nel ritiro in nazionale è cresciuta anche l’amicizia con Lautaro", racconta la Gazzetta.