Luis Henrique è arrivato di buon mattino al Coni di Milano per il ciclo di visite mediche che lo attendono prima di apporre la firma sul nuovo contratto con l'Inter. Il giocatore brasiliano ha trovato ad attenderlo alcuni tifosi nerazzurri che hanno voluto dargli il benvenuto per la sua nuova avventura.

Sorridente, l'esterno si è affacciato per un attimo all'esterno della struttura milanese. Ora lo attendono altri esami, quelli con l'Inter all'Humanitas, e la firma in sede. Sarà già aggregato al prossimo Mondiale per club in partenza, per i nerazzurri, il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey.