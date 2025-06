Dopo lo sbarco di ieri pomeriggio a Milano, oggi per Luis Henrique è giornata di visite mediche. Si parte con gli esami di idoneità al Coni di via Piranesi a Milano, dove l'esterno brasiliano è arrivato di buon mattino.

Già cominciate le prime analisi. L'iter proseguirà poi con gli esami all'Humanitas prima della firma sul contratto che legherà il calciatore brasiliano all'Inter già a partire dal Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti, dove i nerazzurri cominceranno il proprio cammino il 18 giugno alle 3.00 italiane contro il Monterrey.