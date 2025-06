Continua, in casa Inter, la caccia agli attaccanti da aggiungere alla Thu-La. Dopo l'inserimento complicato di Taremi e gli addii certi di Arnautovic e Correa, i nerazzurri cercano nuovi gol e il budget stanziato per due punte è di circa 40 milioni.

I nomi cerchiati in rosso sul taccuino sono quelli di Rasmus Hojlund e Jonathan David, senza tralasciare Ange-Yoan Bonny. Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport, il file David non è mai stato definitivamente chiuso e in queste ore sta tornando di moda. Il Napoli non ha ancora chiuso per il canadese, svincolato dal Lille, e allora i nerazzurri possono tornare alla carica. Conte sta riflettendo e allora Marotta potrebbe inserirsi di nuovo.

L’altra pista calda è quella che porta a Hojlund, anche se con premesse economiche differenti. Il danese, costato 75 milioni più 10 di bonus al Manchester United due anni fa, può arrivare in prestito con diritto di riscatto. Hojlund ha chiuso la seconda annata a Old Trafford con un altro flop, appena 4 reti in 32 presenze di Premier, e ripartire all’Inter potrebbe essere un'idea allettante.

Infine Bonny, 21enne francese del Parma. Il suo profilo resta il preferito per completare l'attacco, magari chiudendo l'affare prima dell'inizio del Mondiale per Club. C'è tempo fino a martedì.