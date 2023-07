Nella prossima stagione gli Esposito allo Spezia saranno due. Oltre a Salvatore, infatti, è in arrivo anche Francesco Pio, attaccante di proprietà dell'Inter reduce da una positiva annata in Primavera. Negli ultimi minuti il club ligure ha chiuso l'operazione per il passaggio dell'attaccante classe 2005 in prestito secco fino a giugno. Lo riporta TMW.