L'eventuale operazione Carboni-Marsiglia, operazione sempre più verso la fumata bianca, non cambierebbe molto la quotidianità dell'Inter secondo Sportmediaset. Le ragioni sono spiegate dalla formula con la quale è stata imbastita la trattativa tra l'Inter e i francesi, ovvero trasferimento in Provenza sulla base del prestito probabilmente poco oneroso.

La priorità del club, priorità però senza ansia, è l’esterno sinistro di piede mancino: secondo l’emittente televisiva è stato smentito il nome di Kiwior dell’Arsenal, mentre uno dei nomi validi della lista dei potenziali innesti è quello di Zézé del Nantes. Tutta in stallo invece la situazione attacco: nell’organico a disposizione di Inzaghi potrebbe cambiare qualcosa solo nella misura in cui, oltre a Correa, dovesse uscire anche Marko Arnautovic. Per l’austriaco, assente nell’amichevole con il Las Palmas per via della febbre, che più volte ha reso nota la volontà di restare in nerazzurro almeno un altro anno, al momento non è arrivata alcuna offerta.