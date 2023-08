Il sogno del Benfica si chiama Anatolij Trubin. Il quotidiano Record apre la sua edizione odierna con la notizia dell'interesse del club portoghese per il portiere dello Shakhtar Donetsk, sul quale da diverso tempo ha messo gli occhi l'Inter. Ma si tratta comunque di un sogno piuttosto caro, perché gli ucraini non intendono scendere dalla valutazione di 20 milioni di euro per il giovane estremo difensore in scadenza di contratto nel 2024. Nelle idee della dirigenza del Glorioso, Trubin rappresenta l'alternativa a Bento dell'Atletico Paranaense.