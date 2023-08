Sono ore decisive per l'approdo all'Olympique Marsiglia di Joaquin Correa. Come riportato da La Minute OM, testata locale, l'attaccante ha superato le visite mediche con il club transalpino. Tutto pronto per il trasferimento del Tucu, che prenderà la maglia numero 20. Affare in prestito con diritto di riscatto che si trasformerà in obbligo in caso di accesso alla prossima Champions League, si aspettano ormai solo gli annunci ufficiali dei due club.

◉ Joaquin Correa 🇦🇷 a passé sa visite médicale avec succès. ✔️



◉ Tout est ok pour la signature de son contrat. Prêt avec OA ✍️



Bienvenue à lui ! ️#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/Tg0CZQE2gZ — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 25, 2023