Continua a crescere l'interesse per Giovanni Fabbian. Il giovane centrocampista dell'Inter ma reduce della parentesi in prestito alla Reggina, sembra aver ingolosito vari club di Serie A. Dal canto suo il club nerazzurro, dopo averlo visto in Serie B vorrebbe testarlo nella massima Serie e va alla ricerca di una squadra che possa fare al caso del classe 2003.

I meneghini puntano alla sua crescita, dunque al prestito in un club che gli dia spazio così da farsi le ossa. Ad aver sondato il terreno sono Lecce, Bologna, Frosinone, Genoa, i nomi noti, ma non solo: new entry alla lista delle squadre interessate a lui è il Torino che ha chiesto informazioni sul giocatore come riferisce Sky Sport.