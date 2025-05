"PSG favorito? Luis Enrique ha fatto un treble e può farne un altro". Così parla Thierry Henry dagli studi di Cbs Sports Golazo, dopo la vittoria dei parigini sull'Arsenal anche nella gara di ritorno.

"Tutto può succedere in finale. Questa squadra è giovanissima, molti di questi ragazzi - prosegue - non hanno vissuto i cattivi risultati del PSG di questi anni in Europa. Non gli interessa, sono arrivati in semifinale l'anno scorso e in finale quest'anno. Possono vincere, ma sarà una gran bella finale".