C'è l'Inter tra Achraf Hakimi e il sogno di vincere la Champions League. A margine del successo a spese dell'Arsenal, propiziato da un suo gol, l'esterno del Paris Saint-Germain ha offerto le sue sensazioni sul traguardo raggiunto parlando con i cronisti presenti nella zona mista del Parco dei Principi: "Non so se la finale sia un sogno, sicuramente è un momento speciale - le parole del laterale marocchino -. All'Inter sono stato un anno, ho vissuto dei momenti davvero incredibili vincendo un trofeo. Sono stati momenti speciali, ma devo rimanere concentrato sul PSG e dare il meglio di me perché ho del lavoro da fare a Monaco".

