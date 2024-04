Nicolas Viola mostra alla Domenica Sportiva la sua soddisfazione per la rete segnata all'Inter e il pareggio conseguito al Meazza.

"Sono punti fondamentali arrivati con le big - dice riferendosi anche alla partita precedente con l'Atalanta - Le difficoltà in questo campionato erano dovute al non fare punti contro di loro. Ora ci stiamo riuscendo e ci dà morale. Abbiamo pareggiato e potevamo provare il colpaccio, ora ci concentreremo sulla prossima battaglia. Io partito in panchina? Penso sia un fattore determinante il fatto che chiunque giochi lo faccia al massimo. Cerco di fare bene per giocare tutte le partite. Mi sento un titolare. Se ho dieci minuti cerco di fare il mio in dieci minuti. Siamo tanti, tutti vorremmo giocare. Cerco di ritagliarmi il mio spazio ma non nascondo che mi alleno e gioco per essere sempre in campo".