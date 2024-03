Antoine Griezmann è ancora in gruppo, anche nella giornata di oggi. Come già accaduto ieri, il francese sta lavorando coi compagni di squadra ed è quindi da considerarsi a tutti gli effetti a disposizione in vista del ritorno degli ottavi di finale di Champions League di domani sera al Civitas Metropolitano.

Restano invece ancora fuori Gimenez e Lemar. Nel link sottostante le immagini della seduta dei colchoneros.