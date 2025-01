Gianluca Busio si presenta ai microfoni di DAZN per inquadrare Venezia-Inter, a pochi minuti dal fischio d'inizio della gara del Penzo: "Sappiamo che sono forti, ci siamo preparati nel modo migliore possibile come sempre. Siamo pronti per la battaglia".

Avete più fiducia ora, siete pronti per fare punti con l'Inter?

"Ogni gara aumentiamo la consapevolezza, dobbiamo cercare punti con qualsiasi squadra, anche contro le grandi",

Quanto sei cresciuto?

"Molto, il mister mi aiuta molto. Posso giocare in diverse posizioni".