Dopo aver accarezzato l'idea di sostituire Josep Martinez, approdato all'Inter, con l'esperto David De Gea, il Genoa ha deciso di puntare sul made in Italy acquistando in prestito con diritto di riscatto dall'Atalanta Pierluigi Gollini, reduce dall'esperienza al Napoli. L'annuncio ufficiale del trasferimento è stato dato da Grifone, che su X ha giocato con la copertina del famoso album degli 883 'La dura legge del gol', trasformando il titolo in 'La dura legge del Gollo".

𝑮𝒐𝒍𝒍𝒊𝒏𝒊 is rossoblù pic.twitter.com/FoDYqQyc69 — Genoa CFC (@GenoaCFC) July 30, 2024