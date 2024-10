Scendendo in campo all'età di 17 anni, tre mesi e 26 giorni in Champions League nella gara contro l'Inter, Andrija Maksimovic è diventato il più giovane calciatore non solo della Stella Rossa, ma dell'intera Serbia, a scendere in campo nella massima competizione europea. Protagonista anche di una prova interessante nella sconfitta di San Siro, Maksimovic ha poi parlato ai canali ufficiali del club: "Il mio sogno si è avverato giocando in Champions League con la Zvezda, ma mi dispiace non aver conquistato punti in una trasferta difficile. Ringrazio il tecnico Vladan Milojević per la fiducia, il suo sostegno e i suoi consigli significano molto per me".

Nessun miedo escenico per il giovanotto, come garantisce lui stesso: "Non avevo paura del palcoscenico, ero rilassato e spero di aver soddisfatto tutti i requisiti. Sono sicuro che ne usciremo ancora più forti. I tifosi assenti? Spero che domenica verranno a sostenerci contro la TMI in campionato".