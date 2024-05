Il Sassuolo sorprende l'Inter Under 19 e si prende la finale per lo Scudetto Primavera, sgambettando i nerazzurri favoriti. A fine gara, Emiliano Bigica, tecnico neroverde, esprime tutta la sua gioia a Sportitalia: "E' un po' una rivincita della semifinale dell'anno scorso che ancora non ho digerito per come è arrivata la sconfitta. Abbiamo superato due squadre importanti come Atalanta e Inter, l'Inter ha dominato il campionato e ce le aveva suonate per bene nell'amichevole di Vipiteno e in campionato. I ragazzi sapevano dell'importanza della partita e sono stati bravi ad approfittare delle occasioni. Ci siamo meritati la finale, sette anni fa avevo perso una finale con l'Inter e questa è la mia rivincita che il destino mi ha riservato. Ma non è arrivata per caso, c'è stato un gran lavoro da parte di tutto lo staff dietro le quinte per arrivare nel miglior modo possibile a questa kermesse, con tanta motivazione e voglia di fare qualcosa di importante. Ora aspettiamo il nostro avversario, dobbiamo recuperare energie. Per fortuna si gioca di sera e il clima è bello, ci sono tante cose belle che è giusto che i ragazzi vivessero".

Eri inviperito sul gol subito.

"Sono stato un po' irrequieto ma il quarto uomo e l'assistente avevano capito l'importanza della partita, faccio i complimenti perché quando capiscono l'importanza della gara hanno un gran futuro davanti. Il gol mi ha fatto arrabbiare perché non dobbiamo mai abbassare la tensione; però mi è passato subito perché battere 3-1 l'Inter è una grande soddisfazione".